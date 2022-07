Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola

''LA BIBLIOTECA NEL BOSCO, UNA SERATA DI STORIE''

Venerdì 8 Luglio 2022 dalle 20:30 alle 22:30

Ritrovo al parcheggio della Riserva in via Suore.

Racconti e Escursione presso la Riserva Naturale Bosco della Frattona (Imola)

Una serata speciale per bambini e famiglie, tra favole e natura dentro e fuori dal bosco. In collaborazione con la Biblioteca Comunale per Ragazzi Casa Piani di Imola.



ESCURSIONE GRATUITA a cura del Centro di Educazione Alla Sostenibilità (CEAS) Imolese, Polo didattico Scuola Parchi Romagna per il Bosco della Frattona.

Informazioni e prenotazioni

CEAS Imolese, Centro visite della Riserva Naturale del Bosco della Frattona

c/o Complesso Sante Zennaro, via Pirandello, 12 – Imola.

Tel: 0542.602183 ( mar. e gio. dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00)

E-mail: bosco.frattona@comune.imola.bo.it

Sito: http:\\ceas.nuovocircondarioimolese.it\

FB: https://www.facebook.com/ceasimolese/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCariMjG4_O5AsPxiPmVqjgg

La prenotazione è obbligatoria

NOTE

Numero massimo di partecipanti, 25 persone.

L'escursione richiede calzature adeguate, tipo trekking.

Su richiesta, è possibile partecipare alle attività in ambiente naturale utilizzando una speciale carrozzina da trekking per disabili, in dotazione al CEAS.