DENTRO L'INVERNO

10 Ciaspolate con la Rete di Riserve

(Pieve di Ledro, 20 Dic 19) Tornano le ciaspolate naturalistiche promosse in collaborazione con l'APT Valle di Ledro!

Tanti appuntamenti per vivere l'inverno a 360°. All'alba o al tramonto, sotto il sole o alla luce della luna, da soli o con tutta la famiglia: ogni occasione è buona per godere della natura e dei paesaggi ledrensi, imparando a muoversi in sicurezza sulla neve con le istruzioni delle nostre guide. Presto in arrivo il programma completo degli eventi!