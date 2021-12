Nella soffitta di nonno Anselmo

I pipistrelli raccontati ai bambini

(Ledro, 02 Dic 21) Nella polverosa soffitta di nonno Anselmo, Lisa fa un incontro un po' diverso dagli altri: vede, e soprattutto ascolta, degli strani, timidi ospiti con occhietti minuscoli, grandi orecchie e ali più grandi ancora... Scoprirà, con l'aiuto del nonno, che i pipistrelli non solo non fanno paura, ma sono animali utili e affascinanti, che dobbiamo imparare a conoscere e a proteggere.

Nata dalla collaborazione tra Rete di Riserve Alpi Ledrensi, MUSE-Museo delle Scienze di Trento ed Erickson, questa piccola pubblicazione ripercorre, in forma di racconto, i principali contenuti del percorso di sensibilizzazione che la Rete ha dedicato ai pipistrelli. Scritto dalla naturalista Chiara Fedrigotti (MUSE) e arricchito dalle originali tavole dell'illustratrice Michela Nanut, Nella soffitta di nonno Anselmo contiene anche alcune semplici schede didattiche di approfondimento e qualche utile consiglio su come aiutare queste specie, in molti casi a rischio di estinzione.

Per maggiori informazioni, visita il sito: https://www.ericksonlive.it/prodotto/ragazzi-e-ambiente/nella-soffitta-di-nonno-anselmo/