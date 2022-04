La nuova proposta formativa della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria

(Pieve di Ledro, 21 Apr 22) La Riserva della Biosfera MAB UNESCO "Alpi Ledrensi e Judicaria", in collaborazione con APT Garda Dolomiti e grazie al supporto di Montura, sta organizzando un calendario di iniziative culturali, denominato #PROUDTOSHAREWEEK 2022 – Outdoor, Experience & Sustainability, che si svolgerà dal 9 al 14 maggio 2022 (in allegato la bozza di programma) alternando visite studio sul territorio, tavole rotonde in presenza coinvolgendo le principali realtà locali attive su queste tematiche e webinar on-line che riporteranno le migliori pratiche disponibili a livello internazionale grazie all'esperienza della rete MAB UNESCO.

La scelta di questo tema si lega all'idea che il turismo connesso alla pratica delle discipline sportive outdoor (trekking, bike, sci, arrampicata, kayak, ...) rappresenta per molte Riserve della Biosfera una componente importante dello sviluppo socioeconomico delle proprie comunità. Tale ambito economico è particolarmente sensibile agli effetti, sempre più evidenti e devastanti, dei cambiamenti climatici sia in termini di "salute" degli ambienti naturali sia in termini di sicurezza della loro frequentazione in conseguenza alle manifestazioni più estreme. Per questo la #PROUDTOSHAREWEEK vuole animare un dibattito sull'esigenza di rendere resiliente ai cambiamenti climatici la pratica delle discipline outdoor e mettere a confronto progetti ed iniziative delle Riserve della Biosfera finalizzati a riprogrammare, fino a riconvertire, le attività turistiche outdoor anche al fine di ridurre il loro impatto in termini di emissioni climalteranti.

Tutti gli eventi saranno gratuiti, ma poiché per lo più a numero chiuso, sarà necessaria una preregistrazione.

Anche la Rete di Riserve sarà coinvolta nel progetto, con un intero modulo dedicato ai suoi territori: "L'impatto del cambiamento climatico sulle attività outdoor in natura: strategie di adattamento e mitigazione".

Nell'ambito di tale tematica vi invitiamo a:

Seguire a distanza il webinar on-line lunedì 9 maggio dalle ore 18.00 alle ore 19.30. Durante il webinar interverranno, oltre alle Alpi Ledrensi e Judicaria, le Riserve della Biosfera di Menorca e di Champlain-Adirondack (USA).





Partecipare alla visita studio presso Tremalzo e la bocca di Caset di martedì 10 maggio dalle ore 10.00, per condividere riflessioni su come i cambiamenti climatici possano contribuire a determinare il successo o l'insuccesso di investimenti locali. L'effetto dei cambiamenti climatici sarà anche discusso in relazione all'avifauna migratoria, che il MUSE studia da quasi 30 anni presso la stazione di inanellamento di Bocca Caset.

Per partecipare alla visita è necessario iscriversi su https://www.eventbrite.it/e/biglietti-visite-studio-sul-territorio-delle-alpi-ledrensi-e-judicaria-314543697667

Assistere in presenza alla tavola rotonda che si terrà presso il Museo delle Palafitte di Ledro di martedì 10 maggio dalle ore 15.00 iscrivendosi a questo link (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-proudtoshare-week-2022-outdoor-experience-sustainability-304839291527), o online sul canale YouTube della Riserva di Biosfera Alpi Ledrensi e Judicaria. La tavola rotonda sarà moderata dal Prof. Martini dell'Università degli Studi di Trento e interverranno: Max Calderan - Esploratore dei deserti, Anna Bonettini della Riserva della Biosfera Valle Camonica Alto Sebino e Marco Pappalardo - Direttore Marketing Dolomiti Super Ski.

L'incontro sarà aperto dal Sindaco di Ledro Renato Girardi e dal Responsabile della Rete Museale Ledro-ReLED Donato Riccadonna.

Per tutte le iniziative i posti sono limitati e per tanto è necessaria l'iscrizione.

Per maggiori informazioni, potete contattare il dott. Mattia Mascanzoni a rbalpiledrensijudicaria@gmail.com o al 3938297518.