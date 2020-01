Un inverno... da favola 1

Sabato 11 Gennaio 2020 dalle 14:30 alle 17:00

Un sentiero piano ed agevole si inoltra nella Val Concei, verso un regno di gnomi, folletti, maghi e fate buone. Cercali e fermati ad ascoltare…ognuno di loro ha una storia da raccontare!

Uscita in compagnia di simpatici raccontafavole e in chiusura, merenda in loc. Chinaec

Ritrovo: h. 14:30 presso il parcheggio del Rifugio "Al Faggio"

Per info e iscrizioni, fare riferimento all'APT Valle di Ledro

Ledro 38060 Italy Luogo: Rifugio Al faggio

Comune: Ledro (TN)

Provincia: Trento Regione: Trentino-Alto Adige

Info Email: info@vallediledro.com Info Line: 0464-591222 Trento

