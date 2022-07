con Michela Nanut e Passpartù

Venerdì 22 Luglio 2022 dalle 10:30 alle 16:00

Nella polverosa soffitta di nonno Anselmo, quest'estate Lisa fa un incontro un po' diverso dagli altri: vede, e soprattutto ascolta, degli strani, timidi ospiti con occhietti minuscoli, grandi orecchie e ali più grandi ancora… Un viaggio tra le pagine di un libro per scoprire che i pipistrelli non solo non fanno paura, ma sono animali utili e affascinanti, che hanno bisogno della nostra protezione!

Target attività: 6-10 anni

Attività su prenotazione (al numero riportato di seguito):

1° Turno: 10:30 - 12:00

2° Turno: 14:30 - 16:00

Tariffa: 5 euro

Ritrovo presso il Museo delle Palafitte.

Scopri il programma completo dell'estate su: https://www.palafitteledro.it/appuntamenti/