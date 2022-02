con Gianna Feller, artigiana della comunicazione per Videonaria

Giovedì 17 Febbraio 2022 dalle 20:30 alle 21:30

Primo appuntamento formativo del percorso Locali, sostenibili, di qualità, aperto a tutta la cittadinanza e dedicato ai temi del comunicare la qualità dei prodotti del territorio:

"Se non comunichi, non esisti" è una frase che trasmette l'importanza della comunicazione per fare in modo che le persone (non solo i clienti) conoscano e riconoscano il nostro lavoro. Il primo appuntamento è dedicato all'arte di comunicare, con pillole teoriche e suggerimenti pratici su cosa dire e cosa non dire per comunicare al meglio la qualità dei nostri prodotti.

Il link per partecipare agli appuntamenti è: https://bit.ly/3AS1Nhz

ID riunione: 852 6030 4240

Passcode: 016879

È gradita l'iscrizione.