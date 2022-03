con Cristian Malacarne, presidente di DEGES - Diffusione Enogastronomica Giudicarie Esteriori

Giovedì 10 Marzo 2022 dalle 20:30 alle 21:30

Quarto e ultimo appuntamento formativo del percorso Locali, sostenibili, di qualità, aperto a tutta la cittadinanza e dedicato ai temi del comunicare la qualità dei prodotti del territorio:

DEGES è una rete di produttori nata nel 2016 per diffondere e promuovere il patrimonio enogastronomico del territorio. Nel corso degli anni DEGES ha utilizzato un marchio comune, ha gestito in maniera condivisa un negozio, promuove pacchi di Natale e organizza eventi, insomma... si dà da fare! Un appuntamento per conoscere.... e chissà...

Il link per partecipare agli appuntamenti è: https://bit.ly/3AS1Nhz

ID riunione: 852 6030 4240

Passcode: 016879

È gradita l'iscrizione.