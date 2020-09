Cammino Via di Linari: la riscoperta di un’antica via di pellegrinaggio

Un’importante possibilità per le comunità attraversate

(Passo del Lagastrello, 01 Set 20) Ancora oggi lungo tutta l'Emilia-Romagna si ritrovano le tracce delle antiche vie, percorse da fedeli in pellegrinaggio e da mercanti, che attraversavano la regione dalla pianura all'Appennino.

Uno di questi cammini è la Via di Linari, recentemente riscoperto e ufficialmente riconosciuto tra i tracciati di pellegrinaggio della Regione Emilia Romagna (https://camminiemiliaromagna.it/it ), il quale, staccandosi dalla Via Francigena a Fidenza, raggiunge la Toscana attraverso il passo del Lagastrello fino a riprendere ad Aulla la strada per Roma.

Il nome di questo cammino è legato alla storia dell'Abbazia di Linari, insediamento di fede che sorgeva proprio sul crinale montano tra la Toscana e l'Emilia-Romagna e di cui oggi, purtroppo, restano solo le rovine.

Il progetto di riscoperta di questo antico percorso ha avuto origine nel 2014 quando, grazie a scavi archeologici, sono state rinvenute sotto ai ruderi del castello medievale di Tizzano Val Parma le possenti mura di una torre ancora più antica. Da qui è iniziata una ricerca scientifica approfondita sul territorio, anche in relazione ad altre edificazioni coeve presenti in zona, e ha preso vita l'idea di riempire il vuoto apparente nelle mappe ufficiali del Turismo Esperienziale dei Cammini, che non mostravano in Val Parma vie di pellegrinaggio.

È nato così il progetto di recupero del Cammino, che per ora è stato tracciato e segnato da Fidenza al passo del Lagastrello, mettendo in collegamento luoghi di rilevanza storica e ambientale che rappresentano l'offerta ideale per coloro che sono interessati al cosiddetto "turismo slow".

È stato definito un percorso suddiviso in otto tappe che, avviandosi da Fidenza, raggiunge Parma e da qui risale verso il crinale, tra la Val Parma e la Val d'Enza, attraversando la Riserva di Biosfera Appennino Tosco Emiliano e concludendosi al Passo del Lagastrello nel cuore del Parco nazionale, tra Emilia e Toscana.

Facendo parte di un prodotto regionale il Cammino Via di Linari ha buone prospettive di diventare un fattore di sviluppo economico per le comunità attraversate. Lungo il tracciato, infatti, sono già numerose le attività di accoglienza e il Cammino è anche oggetto di un progetto che ha previsto la programmazione di attività per l'animazione dei territori interessati; progetto per il quale nel 2020 è stato concesso all'associazione Donne di Torrechiara il brand "I care Appennino", pensato dalla Riserva di Biosfera Appennino Tosco Emiliano per imprese ed associazioni che realizzano o sostengono progetti il cui scopo è prendersi cura del territorio, della biodiversità e delle comunità dell'Appennino Tosco Emiliano.

Il tour operator referente per il Cammino Via di Linari è l'agenzia Assapora Appennino, che offre assistenza tecnica e logistica a chi decide di affrontare questo antico percorso, oltre a rilasciare su richiesta la credenziale.

Per conoscere il percorso è possibile consultare i siti web:

https://camminiemiliaromagna.it/it/via_di_linari

http://www.assaporaparma.it/it/sulle-tracce-di-antiche-vie

Per ulteriori informazioni: assaporaparma@assaporaparma.it

(Maria Chiara Contini)