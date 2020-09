La Lunigiana a portata di mano

Lunigiana world, la prima app di promozione turistica della Lunigiana

(Lunigiana , 02 Set 20)

Una grande novità per il turista che ha visitato la Lunigiana nel 2020 è "Lunigiana World", un'applicazione per smartphone Android e iPhone che consente a tutti di avere la Lunigiana "a portata di mano".

Da un'idea di Maurizio Veroni e Federico Palermitano, gestori della pagina Facebook "Lunigiana World", l'App ha l'obiettivo di "promuovere il brand Lunigiana, posizionarlo attraverso un'azione di marketing basata sulle immagini e sull'offerta rappresentata dalle strutture ricettive", come ci raccontano i creatori.

Abbiamo incontrato Federico, che ci ha raccontato la sua storia:

Ho lavorato tanti anni nella grande distribuzione e ho sempre avuto il desiderio di vendere tutto e andare via di qui. Dei problemi di salute hanno cambiato la mia vita e ho iniziato a camminare e ad alzare gli occhi, scoprendo un nuovo mondo, bellissimo: la mia Lunigiana. […] La cosa incredibile è che quasi nessuno conosce questo lembo di terra chiamato Lunigiana.

Dopo l'incontro con Maurizio, fondatore della pagina Facebook "Bagnone nel Mondo" [che poi ha cambiato il suo nome in "Lunigiana World", n.d.r.], nata proprio per far conoscere a tutti, lunigianesi e non, le bellezze della propria casa, hanno avuto l'idea di promuovere la Lunigiana per intero e di sviluppare un'applicazione per cellulari, per poter letteralmente mettere la Lunigiana in mano al turista".

Quando abbiamo pensato all'App, non ci siamo posti la domanda "ma si guadagna?". L'abbiamo fatto con passione e amore per la nostra terra, consapevoli delle responsabilità che ci aspettavano, visto che quello che diciamo e facciamo vedere raggiunge circa 300.000 persone ogni mese.

Ci stanno riconoscendo di avere dato un servizio che non c'era: passa tutto dal cellulare, ormai, e il nostro obiettivo era dare la Lunigiana in mano a un turista o a un lunigianese che magari non sa nemmeno dove si trova Torsana [a Comano].

Il mio desiderio oggi? Vivere per sempre qui".

L'applicazione, scaricabile gratuitamente, propone diversi servizi: geolocalizzazione di siti di interesse naturalistico e culturale (indicati sotto la voce "Luoghi"), indicazione di percorsi MTB per visitare la Lunigiana in bicicletta, suggerimenti in merito all'ospitalità e alle attività che si possono svolgere in Lunigiana, aggiornamenti riguardo gli eventi in corso e in programma, accesso diretto alle previsioni metereologiche per il territorio lunigianese e a tutti i numeri utili in caso di emergenza. Un servizio completo, non solo per il turista ma per tutta la comunità.

Grazie a Federico e Maurizio, che con grande passione stanno investendo il loro tempo per migliorare l'accoglienza del turista in questo lembo di Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano.

(Mattia Olivieri)