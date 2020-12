Giornata mondiale dei diritti umani: iniziativa del Club per l'Unesco di Carpineti

(Sassalbo, 09 Dic 20) Il club per l'UNESCO di Carpineti indice una campagna pubblica con lo scopo di celebrare la giornata mondiale dei diritti umani, fissata dalle Nazioni Unite per il 10 dicembre. Il titolo di questo bando è: Dalla parte dell'umanità - Your rights in my rights.

Abbiamo pensato di chiedere ai cittadini di proporre il nome di una persona o di una associazione attivamente impegnata sul fronte dei diritti umani, in Italia e/o all'estero. La presentazione della candidatura dovrà comprendere:

- descrizione del candidato e dei suoi progetti (con riferimenti di contatto);

- la motivazione della candidatura elaborata dal proponente, riconducibile allo spirito della dichiarazione universale dei diritti umani del 1948;

- nome e cognome del proponente.

Non è rilevante la nazionalità del candidato, purché sia contattabile in remoto. Infatti, i soci del club valuteranno le proposte pervenute e decreteranno quella che più li avrà colpiti - sempre tenendo presenti i principi dell'UNESCO e quelli posti alla base della dichiarazione universale dei diritti umani del 1948. Proponente e candidato risultati vincitori riceveranno un omaggio, mentre per il candidato sarà organizzato un evento pubblico da remoto, con lo scopo di far conoscere la sua attività, e che coinvolgerà tanto il territorio quanto la rete del club per l'UNESCO. A tutti i partecipanti sarà infine rilasciato un attestato di partecipazione.

I materiali dovranno pervenire, dal 5 dicembre al 31 dicembre 2020, all'indirizzo cpucarpineti@gmail.com , indicando nell'oggetto "diritti umani".