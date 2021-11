3° MEETING RISERVE DELLA BIOSFERA ITALIANE

Si è svolto dal 4 al 6 novembre a Portoferraio, Isola d'Elba

(Sassalbo, 09 Nov 21) Le venti Riserve della Biosfera italiane si sono ritrovate all'Elba all'annuale meeting nazionale.

Nell'anno in cui si celebrano i 50 anni dalla nascita del programma Uomo e Biosfera dell'UNESCO , il Ministero della transizione ecologica ha organizzato questo importante evento a cui hanno partecipato le delegazioni dei vari territori.

Dal 4 al 6 novembre, all'Isola d'Elba si è tenuto questo meeting molto ricco e denso di lavoro e di pensiero a cui ha preso parte anche una delegazione della Biosfera Appennino guidata dal coordinatore Fausto Giovanelli.

"Le riserve uomo e biosfera UNESCO" afferma Giovanelli, "in questo momento trovano una grande attenzione e una grande sensibilità alla missione per cui sono nate e alla missione del programma MAB, data l'esperienza del cambiamento climatico percepita da tutti come attuale e anche per l'esperienza del covid che ha fatto percepire la natura in modo diverso.Tra la grandezza della missione e i mezzi a disposizione - prosegue Giovanelli - c'è una distanza enorme, tuttavia le riserve possono dare un contributo rispetto a quello che possono fare i grandi del G20, gli stati, la finanza, il sistema pubblico. Possono infatti portare un contributo dal basso, possono essere un corpo intermedio tra economia , vita comune e territorio.Le 20 Riserve di Biosfera Italiane si ritrovano per darsi un coordinamento che si inserisca in questo momento un po' speciale nei giorni di Glasgow e della pandemia con una creatività aggiuntiva basata sulla progettualità dei territori."



Tema portante della tre giorni la creazione della rete delle Riserve di Biosfera italiane per attività di collaborazione e networking, di cui si sono gettate le basi proprio all'Elba, grazie ai numerosi scambi e confronti intercorsi.

Link per vedere i video riassuntivi delle 3 giornate:

Giorno 1 https://www.youtube.com/watch?v=dFx6GHZiiHE

GIorno 2 https://www.youtube.com/watch?v=WmpkiXWPz7g

Giorno 3 https://www.youtube.com/watch?v=0fELwLjNRLE