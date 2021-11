Sul Corriere della Sera la MAB Appennino

“L’Italia giusta delle Biosfere”. Due pagine dedicate al mondo del programma MAB Unesco, domani, sul Corriere della Sera, nell’inserto “Buone notizie”.

(Sassalbo, 22 Nov 21) "Una iniziativa che rende merito a realtà presenti e ora assai visibili sul territorio verso una dimensione sempre più internazionale – commenta Fausto Giovanelli, coordinatore della Riserva di Biosfera dell'Appennino tosco-emiliano -. Siamo grati a Rcs che ha fatto la scelta di raccontare a un vastissimo pubblico questi modelli sani di integrazione che si pongono come sentinelle a difesa del pianeta, per uno sviluppo sostenibile".

Nell'inserto del Corriere della Sera c'è, anche, una accattivante infografica sul percorso che ha portato a riconoscere, in Italia, 20 Riserve di Biosfera ad oggi e, tra gli esempi, è citata proprio la scheda della Riscera dell'Appennino tosco-emiliano.

Da segnalare, inoltre, che nella giornata odierna della Settimana di educazione alla sostenibilità, prevista a Lucca da oggi sino al 28 novembre, è intervento lo stesso coordinatore Giovanelli sul tema delle "Designazioni Unesco – La rivoluzione ecologica: il tempo è adesso, il futuro è adesso". Con, lui, tavola rotonda riferenti del mondo Unesco di Lucca.