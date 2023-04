Incontro Formativo online 19 aprile ore 17

(Sassalbo, 13 Apr 23) Nell'ambito del progetto:

IN CAMMINO TRA I PAESAGGI DELLA VIA MATILDICA DEL VOLTO SANTO

E' un progetto dell'Osservatorio Locale del Paesaggio dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano in collaborazione con Parco Nazionale dell'Appennino tosco-emiliano che invita a camminare lungo la Via Matildica del Volto Santo, a conoscerla, attraverso un'esplorazione di paesaggi.

È un progetto rivolto alle scuole, ai cittadini, ai turisti, alle comunità locali, ha l'obiettivo di fare crescere la consapevolezza e diffondere la conoscenza, attraverso esperienze esplorative del territorio, che il paesaggio non ha solo un valore estetico, ma è la rappresentazione del vissuto umano e come tale imparando a a leggerlo, possiamo comprendere meglio i nostri comportamenti, le nostre relazioni più o meno corrette con tutto ciò che ci circonda.

Dove: nel territorio dell'Unione, in Appennino reggiano, percorrendo alcuni tratti della via Matildica del Volto Santo, dove arte e città, fiumi e campagna, castelli e pievi, valli profonde e passi di montagna, formano tante tessere di paesaggi, diversi per stratificazioni prima geologiche e poi di civiltà: tutto questo si condensa in poche tappe lungo questa antica e contemporanea Via Matildica del Volto Santo, tra Mantova e Lucca, passando per l'Appennino tosco-emiliano e il suo Parco nazionale e la Riserva della Biosfera Unesco. Questo itinerario diventa il filo conduttore ideale per leggere e comprendere le dinamiche che nel tempo hanno prodotto i paesaggi che oggi possiamo osservare e contemporaneamente imparare a tutelare e a prendercene cura

Come: abbiamo pensato che l'azione più semplice per realizzare questo progetto fosse proprio quella di mettersi in cammino, riscoprirsi viandanti e pellegrini, viaggiatori con lo zaino. Con la collaborazione di guide ed esperti e di alcune associazioni sul territorio, verranno proposte delle camminate lungo alcuni tratti della Via Matildica del Volto Santo, per scuole nel periodo compreso tra aprile e maggio, settembre e ottobre, per cittadini comuni e turisti nel periodo da maggio ad ottobre.

Formazione: il progetto si inserisce all'interno della proposta educativa realizzata in questi ultimi anni nelle scuole dell'unione, dal tiolo "per una pedagogia del-nel paesaggio". Anche in questo caso verrà proposta una formazione specifica sull'imparare a leggere i paesaggi della Via Matildica del Volto Santo, soprattutto per quanto riguarda l'approccio maieutico dell'esperienza laboratoriale e l'importanza della narrazione legata alla storia tradizionale ma soprattutto alle storie che danno il senso al paesaggio vissuto. Questa formazione sarà rivolta alle GAE impegnate nel progetto, così come ai docenti delle classi dei diversi IC coinvolti. Avremo anche le guide junior, studenti degli istituti superiori di Castelnovo ne Monti.

