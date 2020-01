Notte nella Foresta innevata

Nel cuore della foresta, fino alla Vezzosa per poi risalire a vedere il cielo

Domenica 5 Gennaio 2020

Partendo da Lagdei scenderemo piano piano lungo gli ampi tornanti della strada forestale che conduce a quello che fu il cuore della foresta, l'ex vivaio della Vezzosa dove nacquero tutti gli abeti che oggi vediamo maestosi (e ahimè alcuni anche in difficoltà). Dopo esserci goduti la poesia di questa piccola radura, tra la splendida atmosfera, storie e leggende locali, la visione delle stelle, rientreremo verso il Rifugio in tempo per la cena al termine della quale sarà possibile osservare il cielo e la Luna in particolare, spiegata da un esperto, e accompagnata dal vin brulè offerto dal Rifugio.

Tempo di percorrenza soste escluse: 2 ore; dislivello massimo 100 m; orario di rientro previsto: 19 circa.

Grado di difficoltà: escursione facile, adatta anche a principianti in forma e disposti a faticare un po'.

Necessità: torcia se possibile frontale, cuffia, sciarpa, guanti, scarponi, ciaspole (noleggiabili al Rifugio su prenotazione), bastoncini, e quanto altro utile per un'escursione invernale, in caso di assenza di neve si effettuerà come passeggiata..

Quota individuale accompagnamento: € 15 adulti, € 10 ragazzi (10-13).

Prenotazione obbligatoria Antonio 328.8116651 antonio.rinaldi.76@gmail.com - www.terre-emerse.it / Fb Terre Emerse

Corniglio 43021 Italy Luogo: Rifugio Lagdei, ore 16.30

Comune: Corniglio (PR)

Provincia: Parma Regione: Emilia-Romagna



Altre info su: