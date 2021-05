Orienteering nella piana di Lagdei!

Gioco d'orientamento a squadre per famiglie o gruppi di amici

Sabato 22 Maggio 2021

Iniziativa a cura di: Guide Ambientali Escursionistiche

Una sfida all'ultima lanterna che appassiona i bambini con mamma e papà, ma anche gruppi di amici di tutte le età. Una piccola spiegazione iniziale, una bussola, una carta da orienteering vera, e via, ogni squadra (famiglia o gruppo di amici) partirà alla ricerca dei punti segnalati nei dintorni del Rifugio. Astuzia, intuito, senso dell'orientamento e un pizzico di fortuna non mancheranno nello zaino del più bravo a completare il percorso. Ma il premio c'è per tutte le squadre!

(RITROVO AL BAR ESTERNO DEL RIFUGIO, CHIEDERE DI ANTONIO)

Durata 2-2,5 ore, difficoltà: facile. Necessario normale abbigliamento sportivo e calzature da montagna.

Costo: € 15 adulti; € 10 bambini <12 anni; pacchetto famiglia € 35 famiglia (2 ad+1 o 2 jr), € 30 a famiglia per 3 o più famiglie che si iscrivono insieme. A margine dell'attività possibilità di pranzo/cena al Rifugio (prenotazione 0521.889353).

Attività e prenotazioni (obbligatorie e anticipate) secondo le modalità anti COVID-19.

Info e prenotazioni obbligatorie Guida A.E. Antonio Rinaldi cell. 328.8116651 - antonio.rinaldi.76@gmail.com - www.terre-emerse.it