Gioco d'orientamento a squadre per famiglie o gruppi di amici nella piana attorno al Rifugio

Sabato 9 Luglio 2022

Una sfida all'ultima lanterna che appassiona i bambini con mamma e papà, ma anche gruppi di amici di tutte le età. Una piccola spiegazione iniziale, una bussola, una carta da orienteering vera, e via, ogni squadra (famiglia o gruppo di amici) partirà alla ricerca dei punti segnalati nei dintorni del Rifugio. Astuzia, intuito, senso dell'orientamento e un pizzico di fortuna non mancheranno nello zaino del più bravo a completare il percorso. Ma il premio c'è per tutte le squadre!

Ritrovo fronte bar esterno Rifugio Lagdei (chiedere di Antonio ai baristi del Rifugio, se necessario)

Durata 2 ore circa, difficoltà: facile. Necessario normale abbigliamento sportivo e calzature da montagna.

Quota

Quota di partecipazione: € 15 adulti; € 10 bambini <12 anni; Pacchetti famiglia: € 35 (2 ad + 1 jr); € 40 (2 ad + 2 jr)

Informazioni

Prenotazione obbligatoria: Guida antonio.rinaldi.76@gmail.com cell. 328.8116651



* Per la prenotazione di questa escursione non è richiesto pagamento anticipato o caparra. Il patto è però che l'impegno preso sia serio dato che condiziona pesantemente il nostro lavoro e la disponibilità di posti per gli altri escursionisti. Ti chiediamo dunque di valutare con attenzione luoghi, tempistiche e stagione, mettendo in conto la disponibilità a partecipare anche con un meteo non perfetto, perché Natura e Compagnia regalano comunque del bello in ogni giornata.

Note La Guida è coperta da assicurazione RCT come di legge; non è prevista copertura infortuni per i partecipanti. Chi ritiene può provvedere autonomamente con una polizza multisport.