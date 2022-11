Riserva MAB Tepilora, Rio Posada e Montalbo

(Bitti, 27 Nov 22) Novità importanti giungono dalla Riserva della Biosfera MaB Unesco Tepilora, Rio Posada e Montalbo: dalla nomina, da parte dell'Assemblea del Parco di Tepilora, di Francesco Murgia come referente della Biosfera all'arrivo del primo finanziamento da 100mila euro, stanziato dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, per la realizzazione di attività e interventi necessari per il mantenimento del riconoscimento assegnato a Parigi nel 2017. Due cambi di passo importanti che aprono a una serie di buone modifiche l'agenda delle attività dell'unica Riserva della Biosfera presente in Sardegna e una delle venti riconosciute in tutta Italia.

