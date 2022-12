Riserva Naturale Orientata Bosco della Frattona

Lezioni di Bosco. Escursioni al Bosco della Frattona alla scoperta della natura

Domenica 18 Dicembre 2022

Domenica 18 dicembre dalle ore 10.00 alle ore 12.30

Ritrovo al parcheggio della Riserva in via Suore.

Escursione presso la Riserva Naturale Bosco della Frattona (Imola) Passeggiata nel bosco alla ricerca delle impronte degli animali. Semplici tracce del quotidiano passaggio, ma che raccontano molto sulla vita e le abitudini dei timidi abitanti del bosco.

Escursione gratuita a cura del Centro di Educazione Alla Sostenibilità (CEAS) Imolese, Polo didattico Scuola Parchi Romagna per il Bosco della Frattona.

Informazioni e prenotazioni

CEAS Imolese, Centro visite della Riserva Naturale del Bosco della Frattona

c/o Complesso Sante Zennaro, via Pirandello, 12 - Imola.

Tel: 0542.602183 (mar. e gio. dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:00)

E-mail: bosco.frattona@comune.imola.bo.it

Sito: ceas.nuovocircondarioimolese.it

FB: www.facebook.com/ceasimolese

YouTube: www.youtube.com/channel/UCariMjG4_O5AsPxiPmVqjgg

La prenotazione è obbligatoria

Note

Numero massimo di partecipanti, 25 persone.

L'escursione richiede calzature adeguate, tipo trekking.

Su richiesta, è possibile partecipare alle attività in ambiente naturale utilizzando una speciale carrozzina da trekking per disabili, in dotazione al CEAS.