Sabato 22 maggio doppio appuntamento con i Cavalli Camargue!

(Staranzano, 17 Mag 21) Sabato 22 maggio vi invitiamo a conoscere i Cavalli Camargue dell'Isola della Cona in una giornata interamente dedicata a loro.

Iniziamo la giornata con il primo appuntamento "Buongiorno cavalli!" dedicato a tutti i bambini dai 4 ai 13 anni. Il ritrovo è fissato alle ore 10:30 al Centro Visite dell'Isola della Cona e tutti i piccoli partecipanti avranno modo di trascorrere 2 ore in compagnia del branco di Cavalli e perché no...di sporcarsi le mani affiancando il personale nelle operazioni di recupero dal pascolo e di cura di questi splendidi animali!



La quota di partecipazione è pari a 20 euro a bambino ed è obbligatoria la presenza di un accompagnatore per bambini dagli 8 anni in giù. Dal secondo figlio in poi la quota viene ridotta del 50%.

L'appuntamento pomeridiano di "Avvicinamento al branco di cavalli Camargue" è dedicato invece a tutti gli appassionati con o senza esperienza dai 14 anni in su. Il ritrovo è fissato alle ore 14:00 al Centro Visite dell'Isola della Cona e prevede una durata di 2,5 ore in cui i partecipanti avranno modo di lavorare da terra con il branco per comprenderne la comunicazione ed interagire con i singoli individui per stabilire un rapporto di fiducia e rispetto reciproci, un rapporto basato sul concetto di benessere ed armonia tra uomo e cavallo.



La quota di partecipazione è pari a 25 euro a persona.



Il numero di posti è limitato. La partecipazione è possibile solo su prenotazione. Per aderire inviate una mail all'indirizzo info@rogos.it indicando l'evento al quale siete interessati. La prenotazione è effettiva al ricevimento della conferma da parte dello staff della Riserva.



Note: in caso di leggero maltempo l'appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l'escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito http://www.meteo.fvg.it/ (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.