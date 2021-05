Orchidee e altre fioriture primaverili

(Staranzano, 27 Mag 21) Maggio è il mese migliore per osservare l'annuale fioritura delle orchidee selvatiche e di sicuro non saremo noi a farvi perdere questo spettacolo. Lungo il percorso, accompagnati dal botanico della Riserva, avrete modo di immergervi nell'affascinante mondo delle piante senza tralasciare quelle eduli… per tutti i buongustai della natura.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Nel rispetto delle normative relative all'emergenza COVID-19 l'evento è organizzato a numero chiuso. La partecipazione è possibile solo su prenotazione. Per aderire inviate una mail all'indirizzo info@rogos.it con il vostro nominativo e un recapito telefonico. La prenotazione è effettiva al ricevimento della conferma da parte dello staff della Società Rogos. La partecipazione all'evento è gratuita. Per partecipare è obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto della distanza di sicurezza.



INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Data: 29 maggio

Orario di inizio: 10:00

Durata: 2 ore

Luogo di ritrovo: Centro visite dell'Isola della Cona – Riserva naturale Foce dell'Isonzo

Difficoltà: per adulti

Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e stivali di gomma, consigliamo di portare un binocolo

Quota di partecipazione: la partecipazione alla visita è gratuita grazie al contributo del Comune di Staranzano e della Regione Friuli Venezia Giulia, è previsto il costi del biglietto di ingresso (5.00€ intero, 3.50€ ridotto)

Possibilità di mangiare: presso il Punto di ristoro Al Pettirosso dell'Isola della Cona

Prenotazione: obbligatoria all'indirizzo info@rogos.it



Note: in caso di leggero maltempo l'appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l'escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito http://www.meteo.fvg.it/ (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.