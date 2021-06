Ultimissimi posti per il secondo turno di avvicinamento al branco di cavalli Camargue dell’Isola della Cona

(Staranzano, 11 Giu 21) I posti per l'appuntamento di venerdì 11 giugno alle 15.00 sono andati subito esauriti, perciò abbiamo deciso di proporvi un secondo turno, dalle 17.30 alle 19.30. Le modalità saranno uguali a quelle del primo turno. Ci rimangono ancora pochi posti disponibili, approfittate!



Vi invitiamo a conoscere i Cavalli Camargue dell'Isola della Cona in un pomeriggio dedicato alla comunicazione con il branco per tutti gli appassionati con o senza esperienza dai 14 anni in su.



L'appuntamento è fissato alle ore 17.30 al centro visite dell'Isola della Cona e prevede una breve visita iniziale della Riserva con l'osservazione del branco di cavalli nel loro ambiente naturale. I partecipanti avranno poi modo di interagire con i singoli individui per comprenderne la comunicazione grazie all'uso di un linguaggio comune fatto di movimenti, sguardi, atteggiamenti, posizioni che i cavalli liberi nel branco utilizzano abitualmente. In tal modo si arriva a comunicare col cavallo così come i cavalli fanno tra di loro, con l'obiettivo di stabilire un rapporto di fiducia e rispetto reciproci, un rapporto basato sul concetto di benessere ed armonia tra uomo e cavallo.



L'evento prevede una durata di 2 ore ed una quota di partecipazione pari a 25 euro a persona.



l numero di posti è limitato. La partecipazione è possibile solo su prenotazione. Per aderire inviate una mail all'indirizzo info@rogos.it. La prenotazione è effettiva al ricevimento della conferma da parte dello staff della Riserva.



Note: in caso di leggero maltempo l'appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l'escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito http://www.meteo.fvg.it/ (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.