Puliamo insieme la Riserva!

(Staranzano, 11 Ott 21) Gambe in spalla! Puliamo insieme la Riserva e approfittiamo dell'occasione per non farci mancare tante osservazioni e aneddoti sugli abitanti di questa splendida Area protetta. Voi portate: guanti, stivali e tanta voglia di fare... al pranzo ed alla buona compagnia ci pensiamo noi!

Ritrovo ore 9:00 davanti al Centro Visite della Riserva, divisione dei gruppi e partenza per le attività di pulizia verso Punta Spigolo. Data la grande quantità di immondizie arrivate dal mare e la potenziale difficoltà di accesso ad alcune zone, la pulizia è riservata soltanto a persone adulte.



Il pranzo al sacco verrà offerto dalla Società Cooperativa Rogos a tutti i partecipanti alle ore 13:00. Le operazioni di pulizia proseguiranno fino alle ore 16:00. Si raccomanda di indossare abbigliamento e calzature adeguati (stivali di gomma).



Tutti coloro che arriveranno dopo le 9:00 e che vorranno unirsi alle operazioni di pulizia, potranno ottenere indicazioni su come raggiungere i gruppi presso il Centro Visite della Riserva.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Nel rispetto delle normative relative all'emergenza COVID-19 l'evento è organizzato a numero chiuso. La partecipazione è possibile solo su prenotazione. Per aderire inviate una mail all'indirizzo info@rogos.it con il vostro nominativo e un recapito telefonico. La prenotazione è effettiva al ricevimento della conferma da parte dello staff della Società Rogos. La partecipazione all'evento è gratuita. Per partecipare è obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto della distanza di sicurezza.

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Data: 23 ottobre

Orario di inizio: 9:00

Durata: 7 ore

Luogo di ritrovo: verrà comunicato agli iscritti via mail

Difficoltà: solo adulti

Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo, stivali di gomma, guanti da lavoro

Possibilità di mangiare: la Società Cooperativa Rogos provvederà a fornire il pranzo al sacco a tutti i volontari

Prenotazione: obbligatoria all'indirizzo info@rogos.it



Note: in caso di leggero maltempo l'appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l'escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito http://www.meteo.fvg.it/ (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.