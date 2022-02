6 febbraio 2022

(Staranzano, 02 Feb 22) Lo spettacolo dell'inverno non è ancora finito ed è per questo che domenica 6 febbraio abbiamo pensato di organizzare per voi una visita speciale all'Isola della Cona per farvi scoprire tutti i suoi ambienti.

Accompagnati dall'ornitologo Paolo Utmar trascorrete la mattinata tra le velme e le barene della zona di foce ed i ripristini delle aree più interne. Di cosa stiamo parlando? Non preoccupatevi... Dopo questa escursione l'Isola della Cona non avrà più segreti per voi!



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Nel rispetto delle normative relative all'emergenza COVID-19 l'evento è organizzato a numero chiuso ed è fatto obbligo di esibire il Green Pass al personale presente all'accoglienza. La partecipazione è possibile solo su prenotazione. Per aderire inviate una mail all'indirizzo info@rogos.it con il vostro nominativo e un recapito telefonico. La prenotazione è effettiva al ricevimento della conferma da parte dello staff della Società Rogos. La partecipazione all'evento prevede il pagamento della quota fissa di 10 euro a persona e del biglietto di ingresso alla Riserva (5 euro per adulti, 3,50 per minorenni, over 65 e gruppi di almeno 8 persone, è prevista la gratuità per bambini sotto ai 6 anni e disabili). Per partecipare è obbligatorio l'uso della mascherina e il rispetto della distanza di sicurezza.



INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE

Data: 6 febbraio

Orario di inizio: 9:30

Durata: 3 ore

Luogo di ritrovo: Centro visite dell'Isola della Cona – Riserva naturale Foce dell'Isonzo

Difficoltà: visita guidata per adulti

Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e scarpe impermeabili, consigliamo di portare un binocolo

Quota di partecipazione: 10 euro a persona da aggiungere al costo del biglietto di ingresso (5.00€ intero, 3.50€ ridotto)

Possibilità di mangiare: presso il Punto di ristoro Al Pettirosso dell'Isola della Cona

Prenotazione: obbligatoria all'indirizzo info@rogos.it

Green pass: obbligatorio



Note: in caso di leggero maltempo l'appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l'escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito http://www.meteo.fvg.it/ (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.