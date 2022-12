Sabato 17 dicembre

(Staranzano, 09 Dic 22) Ultimo appuntamento per il 2022 all'Isola della Cona. Sabato 17 dicembre vogliamo fare un regalo a tutti i piccoli naturalisti. Insieme realizzeremo un calendario che ripercorrerà mese per mese cosa succederà nel 2023 nella Riserva naturale: svernamenti, nascita dei pulli, migrazioni... Questi sono solo alcuni degli avvenimenti che rendono la Riserva così speciale e grazie al calendario che faremo insieme potrete tornare più volte a osservare i cambiamenti che avvengono in natura.



Il laboratorio è dedicato a tutti i bambini dai sei anni in su, il ritrovo è fissato alle ore 10.30 al Centro visite dell'Isola della Cona (RN Foce dell'Isonzo).



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'evento è organizzato a numero chiuso. Per aderire inviate una mail all'indirizzo info@rogos.it con il vostro nominativo e un recapito telefonico. La prenotazione è effettiva al ricevimento della conferma da parte dello staff della Riserva naturale Foce dell'Isonzo. La partecipazione all'evento è gratuita.



NOTE ORGANIZZATIVE

Data: 17 dicembre

Orario di inizio: 10.30

Durata: 2 ore

Luogo di ritrovo: Centro visite dell'Isola della Cona (RN Foce dell'Isonzo)

Difficoltà: per bambini dai 6 anni in su

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo

Quota di partecipazione: gratuito grazie al contributo del Comune di Staranzano e della Regione Friuli Venezia Giulia

Prenotazione: obbligatoria all'indirizzo info@rogos.it





Note: in caso di leggero maltempo l'appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l'escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito http://www.meteo.fvg.it/ (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.