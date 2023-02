(Staranzano, 20 Feb 23) A un mese dalla fine dell'inverno la natura inizia già a mettersi in moto per non arrivare impreparata alla stagione degli amori, ormai prossima. Le migrazioni di ritorno ai siti di nidificazione sono già iniziate e le prime gru sono ricomparse nei nostri cieli, regalandoci ad ogni passaggio quell'emozionante e primordiale senso di connessione con la natura.

Domenica 26 febbraio vogliamo farvi conoscere il meraviglioso progetto dell'Isola della Cona ricordando il suo ideatore, il compianto naturalista Fabio Perco, venuto a mancare quattro anni fa.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'evento è organizzato a numero chiuso. La partecipazione è possibile solo su prenotazione. Per aderire inviate una mail all'indirizzo info@rogos.it con il vostro nominativo e un recapito telefonico. La prenotazione è effettiva al ricevimento della conferma da parte dello staff della Società Rogos. La partecipazione all'evento prevede il solo pagamento del biglietto di ingresso alla Riserva (5 euro per gli adulti, 3,50 per minorenni, over 65 e gruppi di almeno 8 persone, è prevista la gratuità per bambini sotto ai 6 anni e disabili).







Note: in caso di leggero maltempo l'appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l'escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito www.meteo.fvg.it (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.