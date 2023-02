(Staranzano, 28 Feb 23) Gambe in spalla per pulire la Riserva sabato 11 marzo, richiesti: guanti da lavoro, stivali e tanta voglia di fare...al pranzo ed alla compagnia ci pensiamo noi!



Ritrovo ore 9:30 davanti al Centro Visite dell'Isola della Cona, organizzazione dei gruppi e partenza per le attività di pulizia verso Punta Spigolo. Data la grande quantità di immondizie arrivate dal mare, in particolare con le ultime mareggiate di gennaio, e la potenziale difficoltà di accesso ad alcune zone, la pulizia è riservata soltanto a persone maggiorenni, in ottima forma fisica e dotate di stivali e guanti da lavoro.



Il pranzo al sacco verrà offerto dalla Società Cooperativa Rogos indicativamente alle ore 13:00. Le operazioni di pulizia termineranno entro le ore 17:00.



MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione è possibile solo su prenotazione. Per aderire è necessario inviare una mail all'indirizzo info@rogos.it con il vostro nominativo e un recapito telefonico. La prenotazione è effettiva al ricevimento della conferma da parte dello staff della Società Rogos. La partecipazione all'evento è gratuita ed include il pranzo al sacco.



INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE



Note: in caso di leggero maltempo l'appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l'escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito www.meteo.fvg.it (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.