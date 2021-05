Avvicinamento al branco di cavalli Camargue dell’Isola della Cona

Venerdì 14 Maggio 2021

Venerdì 14 maggio vi invitiamo a conoscere i Cavalli Camargue dell'Isola della Cona in un pomeriggio tutto dedicato alla comunicazione con il branco.

L'appuntamento è fissato alle ore 15:00 al Centro visite dell'Isola della Cona e prevede una breve visita iniziale della Riserva con l'osservazione del branco di cavalli nel loro ambiente naturale. I partecipanti avranno poi modo di recuperare i cavalli dal pascolo e di interagire con loro per comprenderne la comunicazione grazie all'uso di un linguaggio comune fatto di movimenti, sguardi, atteggiamenti, posizioni che i cavalli liberi nel branco utilizzano abitualmente. In tal modo si arriva a giocare col cavallo così come i cavalli giocano tra loro, con l'obiettivo di stabilire un rapporto di fiducia e rispetto reciproci, un rapporto basato sul concetto di benessere ed armonia tra uomo e cavallo.



L'evento terminerà alle ore 19:00 con il rilascio dei cavalli nei ripristini.



La quota di partecipazione è pari a 50 euro a persona e comprende il biglietto di entrata alla Riserva e l'attivazione della tessera assicurativa Endas.



Per info e prenotazioni è necessario scrivere una mail all'indirizzo info@rogos.it