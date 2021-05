Buongiorno cavalli!

Sabato 22 Maggio 2021

dedicato a tutti i bambini dai 4 ai 13 anni. Il ritrovo è fissato alle ore 10:30 al Centro Visite dell'Isola della Cona e tutti i piccoli partecipanti avranno modo di trascorrere 2 ore in compagnia del branco di Cavalli e perché no...di sporcarsi le mani affiancando il personale nelle operazioni di recupero dal pascolo e di cura di questi splendidi animali!



La quota di partecipazione è pari a 20 euro a bambino ed è obbligatoria la presenza di un accompagnatore per bambini dagli 8 anni in giù. Dal secondo figlio in poi la quota viene ridotta del 50%.

