Avvicinamento al branco di cavalli Camargue

Sabato 22 Maggio 2021

dedicato a tutti gli appassionati con o senza esperienza dai 14 anni in su. Il ritrovo è fissato alle ore 14:00 al Centro Visite dell'Isola della Cona e prevede una durata di 2,5 ore in cui i partecipanti avranno modo di lavorare da terra con il branco per comprenderne la comunicazione ed interagire con i singoli individui per stabilire un rapporto di fiducia e rispetto reciproci, un rapporto basato sul concetto di benessere ed armonia tra uomo e cavallo.



La quota di partecipazione è pari a 25 euro a persona.

