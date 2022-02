Sabato 26 Febbraio 2022

Lo spettacolo dell'inverno non è ancora finito ed è per questo che sabato 26 febbraio abbiamo pensato di organizzare per voi una visita speciale all'Isola della Cona per farvi scoprire tutti i suoi ambienti.

Accompagnati da un nostro ornitologo trascorrete la mattinata tra le velme e le barene della zona di foce ed i ripristini delle aree più interne. Di cosa stiamo parlando? Non preoccupatevi... Dopo questa escursione l'Isola della Cona non avrà più segreti per voi!

Orario di inizio: 9:30

Durata: 3 ore

Luogo di ritrovo: Centro visite dell'Isola della Cona – Riserva naturale Foce dell'Isonzo

Difficoltà: visita guidata per adulti

Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e scarpe impermeabili, consigliamo di portare un binocolo

Quota di partecipazione: 10 euro a persona da aggiungere al costo del biglietto di ingresso (5.00€ intero, 3.50€ ridotto)

Possibilità di mangiare: presso il Punto di ristoro Al Pettirosso dell'Isola della Cona

Prenotazione: obbligatoria all'indirizzo info@rogos.it

Green pass: obbligatorio

