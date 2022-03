Sabato 26 Marzo 2022

Orario di inizio: 9:00

Durata: giornata intera

Luogo di ritrovo: Centro visite dell'Isola della Cona – Riserva naturale Foce dell'Isonzo

Difficoltà: ottima forma fisica, circa 10 km da percorrere per raggiungere le zone da pulire

Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo, stivali impermeabili e guanti da lavoro

Quota di partecipazione: nessuna, pranzo incluso

Prenotazione: obbligatoria all'indirizzo info@rogos.it

Green pass: obbligatorio



Note: in caso di leggero maltempo l'appuntamento sarà comunque garantito. In caso di grave maltempo, l'escursione verrà rimandata e saranno avvisati gli iscritti tramite mail entro il giorno precedente. Si fa affidamento alle previsioni del sito http://www.meteo.fvg.it/ (OSMER FVG) come garanzia di attendibilità.

Maggiori informazioni