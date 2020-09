Riserva Naturale Orientata Fontanili di Corte Valle Re

La notte delle Falene

Sabato 5 Settembre 2020 ore 19:00

Esperti entomologi ci accompagneranno nella Riserva per scoprire il fantastico mondo degli insetti, gli esseri viventi più numerosi sulla Terra. Al calar della sera e con l'ausilio di una particolare attrezzatura attireremo le falene per illustrarne le caratteristiche, la biologia e per fornire consigli su come realizzare macrofotografie.

Ritrovo: ore 19:00 nel parcheggio della Riserva via Cavatorti

Note: massimo 20 partecipanti

Info e prenotazione obbligatoria entro le ore 12:00 del venerdì precedente: Parchi Emilia Centrale 0522 627902; rnfontanili@parchiemiliacentrale.it

In collaborazione con Gruppo Modenese Scienze Naturali

L'iniziativa si svolge secondo il protocollo anti-contagio Covid-19 emanato dall'Ente Parchi Emilia Centrale del quale l'operatore fornirà specifiche indicazioni all'atto della prenotazione.