Abbracciare la natura con l'Hygge

Sabato 21 dicembre nella Riserva dei Ghirardi

Sabato 21 Dicembre 2019

Sabato 21 dicembre nei boschi al tramonto in Riserva un'uscita per incoraggiare le persone ad avvicinarsi alla natura anche in inverno seguendo i principi del concetto danese di hygge. A lungo associato a trovare comfort in casa, avvolgersi nelle coperte e rischiarare la penombra con le candele, c'è un altro aspetto dell'hygge, che sta diffondendosi dalla Danimarca agli altri paesi nordici: il lato naturale.Hygge è trascorrere momenti piacevoli e di qualità con i propri cari e facendo le cose che si amano; quando si ama la natura, hygge é una passeggiata fuori al freddo, in una foresta, essere tutt'uno con la natura, e poi tornare a casa, davanti al fuoco e godersi la pace e la calma che l'incontro con la natura ha regalato.

L'hygge lo si avverte nella luce dorata del sole che tramonta tra i rami dietro le montagne ammantate di neve, nello scrocchiare delle foglie gelate sotto gli scarponi, nei colori pastello delle prime timide primule che sfidano il gelo quando la Primavera è ancora lontana.

Con WWF Parma e Parchi del Ducato sperimentiamo l'hygge al tramonto nei boschi della Riserva dei Ghirardi, con partenza alle 15.00 dal Centro Visite in località Predelle di Porcigatone, a Borgotaro (PR). Il fuoco scoppiettante nella stufa e una tisana calda chiuderanno il pomeriggio mentre le prime stelle si accendono in cielo verso est.

Attività gratuita a cura di Parchi del Ducato con WWF Parma presso il centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro PR.

Informazioni: info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le ore 18.00 del giorno precedente.