Fotografare l'inverno nella Riserva dei Ghirardi

Sabato 28 dicembre uscita fotografica

Sabato 28 Dicembre 2019

L'inizio dell'inverno può sembrare un momento in cui la natura non offre spunti per tirare fuori la macchina fotografica dalla borsa e scattare. Ma basta un occhio attento ai dettagli, e l'esplorazione di un piccolo angolo di bosco rivela dettagli insospettabilmente fotogenici: ricami di brina sul muschio, complesse textures nella corteccia dei tronchi d'albero, geometrie iridescenti nel ghiaccio delle pozzanghere.

Il workshop prevede una prima parte sul campo nei luoghi migliori della Riserva per la fotografia dei dettagli naturali per poi proseguire al chiuso, con la lettura di alcune delle immagini appena realizzate.

Ritrovo alle 14.30 presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone (Borgotaro PR).

Contributo 15 € a persona. Informazioni: info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it Prenotazione obbligatoria via SMS/ Whatsapp: 349 7736093

Organizzata da WWF Parma in collaborazione con i Parchi del Ducato.