Un ristorante per gli uccelli: laboratorio bambini e genitori

Domenica 19 gennaio nella Riserva dei Ghirardi

Domenica 19 Gennaio 2020

Aiutiamo i nostri amici alati con un punto di alimentazione per l'inverno!

È inverno, è il momento di pensare ai nostri amici pennuti! Gli uccelli che non sono migrati verso l'Arica, e che restano nei nostri giardini affrontando il gelo e la neve, hanno bisogno del nostro aiuto. Impariamo a costruire una mangiatoia riutilizzando i cartoni del latte o dei succhi di frutta, da riempire con i semi di girasole, a costruire una vera mangiatoia in legno e a preparare il "budino per uccelli" da servire in campane appese ai rami costruite con vasetti dello yogurt.

Scopriamo quali cibi fornire nelle mangiatoie, quali evitare per non danneggiare gli uccelli e come riconoscere gli uccellini più comuni. Laboratorio didattico-naturalistico aperto ai bambini (da 5 anni in su) in compagnia di un genitore, per imparare ad aiutare la biodiversità nei nostri giardini o balconi utilizzando materiale naturale e di recupero.

Appuntamento alle ore 15.00. Termine alle 18.00.

Attività gratuita a cura di Parchi del Ducato e WWF Parma presso il centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro PR. Informazioni: info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 349 7736093 entro le ore 18 del giorno precedente.

Mappa: http://bit.ly/Centro_Visite_Ghirardi