Costellazioni Familiari

Mostriamo la parte sommersa di noi

Martedì 1 Giugno 2021 dalle 10:00 alle 13:00

Costellazioni Familiari e Sistemiche è uno straordinario strumento che mostra la parte sommersa dell'iceberg di ognuno di noi. Le parti nascoste dell'inconscio personale, familiare e collettivo verranno portate alla luce. Possono essere estremamente efficaci per un'infinita serie di problematiche, problemi familiari e con il partner, processi di autorealizzazione, sintomi fisici. Gli elementi base per svolgere una Costellazione sono un facilitatore, il soggetto che vuole portare la sua Costellazione e due rappresentanti. Il lavoro inizia con una meditazione iniziale per entrare in connessione su se stessi. Si imposta l'albero genealogico familiare e si decide in quale campo indagare assegnando ai rappresentanti un ruolo significativo per il lavoro che si intende fare.

Presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR).

Informazioni su requisiti e contributo: Paola Berni 3483066697.