La voce del cuore

Meditazione del Chakra del Cuore tra i cavalli in libertà

Mercoledì 2 Giugno 2021 dalle 10:00 alle 12:00

Siamo molto felici di proporvi la meditazione del Chakra del Cuore tra i cavalli in libertà. La meditazione guidata da Ananda Paola Berni ci permetterà di entrare in uno stato ottimale per poter sentire tutta la loro forza, la loro energia e un forte senso di unità con queste meravigliose creature libere di muoversi nello spazio. Ci metteremo in cerchio, faremo movimenti lenti, il respiro sarà consapevole. La meditazione guidata ci permetterà di rilasciare tensioni, blocchi e stress, lasciando che l'energia del cuore fluisca rinnovata e libera, preparandoci a sentire le emozioni che il contatto con i cavalli ci trasmetterà.

Contributo € 25,00 a partecipante.

Presso il Centro Visite della Riserva Naturale Regionale e Oasi WWF dei Ghirardi, case Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (Parma).

Per informazioni e prenotazioni: Ananda Paola Berni +39 348 306 6697 oppure Elena Gabbi +39 3315449986