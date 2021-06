Gli insetti impollinatori

La loro importanza per il nostro cibo

Sabato 5 Giugno 2021 dalle 15:00 alle 18:00

Visita guidata naturalistica in occasione della Festa delle Oasi WWF e della Giornata dell'Ambiente alla scoperta dei nostri più importanti benefattori: senza di loro non avremmo cibo sulle nostre tavole! Api, certamente, quelle mellifere e quelle solitarie, bombi, farfalle... ma lo sapete che anche tantissimi coleotteri, mosche, cimici e persino formiche trasportano polline da un fiore all'altro, permettendo la formazione dei frutti, compresi quelli che mangiamo? Tre quarti dei prodotti agrari dipendono dagli impollinatori, e questi nostri piccoli amici stanno scomparendo ad un ritmo allarmante. Scopriamo chi sono e come aiutarli in una passeggiata facile adatta anche ai bambini.

Necessario abbigliamento impermeabile, scarponcini da escursionismo, consigliato binocolo e macchina fotografica.

Attività gratuita a cura di Parchi del Ducato e WWF Parma presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro PR.

Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente. Norme Covid comunicate agli iscritti.