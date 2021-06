In cammino nell’evoluzione

Visita guidata naturalistica ai Ghirardi

Sabato 5 Giugno 2021 dalle 09:30 alle 12:00

Visita guidata naturalistica in occasione della Giornata delle Oasi WWF e della Giornata Mondale dell'Ambiente. Tutti crediamo di sapere cos'è l'evoluzione, ma sappiamo davvero come funziona? E quanto è il tempo impiegato dagli organismi che ci circondano a fare la loro comparsa sul nostro pianeta? Quali sono i meccanismi con cui gli organismi competono, collaborano e coesistono? Una escursione tra i prati e i boschi della Riserva per guardare alla natura in modo un po' diverso dal solito.

Necessario abbigliamento impermeabile, scarponcini da escursionismo, consigliato binocolo e macchina fotografica.

Attività gratuita a cura di Parchi del Ducato e WWF Parma presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR). Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente. Norme Covid comunicate agli iscritti.