Laboratorio per bambini e genitori

Domenica 10 Aprile 2022 dalle 15:00 alle 17:30

I bambini inizieranno col disegnare un personaggio su carta, lo ritaglieranno per creare un cartamodello, riporteranno il disegno sulla stoffa e, con l'aiuto dei genitori, taglieranno e cuciranno il tessuto per realizzare il peluche. I materiali utilizzati saranno: stoffe e tessuti di riciclo, feltro e bottoni per i dettagli, imbottitura, aghi con punta tonda.

Età consigliata: 6-12 anni.

Attività gratuita a cura di WWF Parma e Parchi del Ducato, con Helene Taiocchi, maestra d'arte.

Presso il Centro Visite della Riserva in località Predelle di Porcigatone, Borgo Val di Taro (PR).

Informazioni info.riservaghirardi@parchiemiliaoccidentale.it; prenotazione obbligatoria via SMS al numero 3497736093 entro le ore 18 del giorno precedente.