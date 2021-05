Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio

22 maggio - giornata mondiale della biodiversita'

(Pettorano sul Gizio, 22 Mag 21) #GiornataMondialedellaBiodiversità

BIODIVERSITÀ A RISCHIO

La #biodiversità continua ad essere in pericolo e sta diminuendo a un livello senza precedenti. Le pressioni che guidano questo declino si stanno intensificando: perdita e frammentazione degli #habitat, cambiamenti climatici, sovra sfruttamento delle risorse, introduzione di #speciealiene invasive, e #inquinamento sono le minacce principali che stanno causando questa perdita e danneggiando al tempo stesso gli ecosistemi naturali. In tutto il mondo un milione di specie di piante, insetti, uccelli e mammiferi sono attualmente minacciate di #estinzione. E ogni giorno si estinguono fino a 200 specie. Anche in #Italia continua la perdita di flora e fauna, eppure abbiamo il patrimonio di biodiversità tra i più significativi in ambito europeo sia per numero totale di specie animali e vegetali, sia per l'alto tasso di endemismo. Osservati speciali sono i #fiori dell'Appennino e il Mar Adriatico. Tra le specie a rischio la Scarpetta di Venere, l'Adonide ricurva, l'Aquilegia della Majella, ma anche #tartarughe Caretta caretta e #squali sempre più minacciati dal bycatch. A rischio anche alcuni uccelli nidificanti come il Cormorano atlantico e il Falco Pescatore.Questo è il decennio cruciale per fermare la perdita di biodiversità e invertire la rotta, cosa che si può fare a partire dall'aumentare il numero delle aree protette marine e terrestri del nostro paese.(fonte LEGAMBIENTE)