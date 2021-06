Avviso Pubblico

Per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni arrecati dagli ungulati selvatici alle colture agricole e per il sostegno alla coltivazione degli uliveti e dei vigneti nel territorio comunale

(Pettorano sul Gizio, 15 Giu 21) In relazione alla necessità, più volte emersa, di adottare misure di prevenzione dai danni da ungulati selvatici (cinghiali, cervi, caprioli) nei territori della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio e più in generale nel territorio comunale del Comune di Pettorano sul Gizio;

RICHIAMATA la Det. n. DPD_114 del 27/11/2019 dell'Ufficio Parchi e Riserve, Programmi Comunitari della Regione Abruzzo, recante "Attività di controllo delle popolazioni di cinghiale (sus scrofa) nelle aree protette regionali. Concessione contributo ai Comuni gestori delle Riserve Naturali Regionali. Impegno e Liquidazione anticipo.";

CONSIDERATA l'attribuzione di un contributo di complessivi € 5.000,00 da parte della Regione Abruzzo ai Comuni, Enti gestori delle riserve naturali regionali per l'intervento "Azione di contenimento della popolazione di cinghiale (sus scrofa) all'interno delle aree protette";

VISTA la Deliberaz. di Giunta Comunale n. 39 del 31/05/2021 di approvazione del seguente Avviso per la concessione di un contributo economico per prevenire i danni da ungulati selvatici alle colture agricole e per il sostegno alla coltivazione degli uliveti e dei vigneti ricadenti nel territorio comunale

Il Comune di Pettorano sul Gizio e la Riserva hanno stabilito di concedere i seguenti contributi:

un contributo economico fisso in conto capitale pari ad € 200,00, per agevolare l'acquisto di strutture (recinzioni metalliche ed elettrificate, pali di sostegno) per prevenire i danni arrecati dagli ungulati selvatici (cinghiale, cervo, capriolo) alle colture ricadenti nel territorio comunale di Pettorano sul Gizio;

la concessione in uso gratuito di uno ed un solo flacone da 1 kg di repellente biologico e concime organico azotato fluido a persona, denominato "Eutrofit", da utilizzare come repellente adatto ad allontanare gli ungulati selvatici dai vigneti e dagli uliveti;

Tali contributi sono finanziati utilizzando come quota massima di spesa € 4.000,00, per l'acquisto di strutture per la prevenzione dei danni ed € 1.000,00, per la dotazione del concime organico da concedere in uso gratuito.

Soggetti beneficiari:

Possono aderire all'Avviso per la concessione del contributo economico per la prevenzione dei danni, tutti i coltivatori di terreni ricadenti nel territorio comunale di Pettorano sul Gizio. Ogni coltivatore potrà presentare una sola domanda di contributo relativa ad una sola particella così come per ogni particella potrà essere presentata una sola domanda.

Possono aderire all'Avviso per la concessione in uso gratuito del concime azotato (per uno ed un solo flacone) per l'allontanamento degli ungulati selvatici, tutti i possessori di un campo coltivato ad uliveto o vigneto nel Comune di Pettorano sul Gizio. Non saranno prese in considerazione domande multiple per una stessa particella.

Modalità e termini di presentazione delle domande:

Per l'assegnazione del contributo economico di € 200,00 per l'acquisto di strutture di prevenzione danni (recinzioni, etc.) si è stabilito di stilare un elenco "a sportello", ovverosia in base all'ordine cronologico delle domande di richiesta pervenute, fino ad un massimo di 20 domande. Le richieste dovranno pervenire necessariamente entro il termine improrogabile di 15 gg. dalla pubblicazione del presente Avviso.

La richiesta di contributo dovrà essere compilata utilizzando il modello predisposto (Allegato A), disponibile in cartaceo presso gli uffici della Riserva e/o da scaricare sui siti internet della Riserva e del Comune ai seguenti indirizzi:

http://www.riservagenzana.it

http://www.comune.pettorano.aq.it

e dovrà essere presentata presso la sede della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, sita a Pettorano sul Gizio, in Piazza Zannelli, 12 nei seguenti orari: 09:00 – 13:00, dal lunedì al venerdì.

Per la concessione in uso gratuito del concime azotato per l'allontanamento degli ungulati selvatici si è stabilito di procedere alla consegna gratuita ai richiedenti, fino ad esaurimento scorte.

La domanda dovrà essere compilata utilizzando il modello predisposto (Allegato B), disponibile in cartaceo presso gli uffici della Riserva e/o da scaricare sui siti internet della Riserva e del Comune agli indirizzi di cui sopra e dovrà essere presentata presso la sede della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, sita a Pettorano sul Gizio, in Piazza Zannelli, 12 nei seguenti orari: 09:00 – 13:00, dal lun. al ven.

Modalità di erogazione contributo:

Il contributo economico fisso in conto capitale, pari ad € 200,00 per richiedente e concesso alle prime 20 richieste pervenute, prenderà in considerazione solo i materiali utilizzati (spesa comprensiva di IVA) e non le ore di lavoro impiegate per la realizzazione del mezzo di protezione. In caso di rinuncia o inadempienza da parte di un richiedente il Comune provvederà a far scorrere la graduatoria.

La successiva liquidazione, dietro presentazione della fattura, sarà effettuata sul conto corrente bancario o postale indicato nella domanda.

Qualsiasi dichiarazione sottoscritta dall'interessato sarà soggetta a verifica da parte dell'Ente competente. Il Comune si riserva il diritto di non considerare le domande incomplete

Il Comune si riserva di effettuare controlli, da parte del Personale della Riserva Naturale, al fine di verificare la rispondenza delle richieste presentate. Il contributo è subordinato all'effettiva esistenza della coltivazione nella stagione agraria 2021.