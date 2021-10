Programma celebrazioni per i 25 anni della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio

1996-2021 25 anni di Natura Protetta

(Pettorano sul Gizio, 23 Ott 21) VENERDÌ 29 OTTOBRE - Mattina

Attività di educazione ambientale con la scuola di Pettorano sul Gizio, in collaborazione con i Carabinieri forestali:

Reparto Biodiversità Pescara: liberazione fauna selvatica riabilitata

Reparto biodiversità Castel di Sangro: progetto "Un albero per il futuro"



SABATO 30 OTTOBRE ORE 10:00 - Sala conferenze del Castello Cantelmo*

Convegno: 25 anni della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio

Presiede:

Antonio Di Croce (Direttore Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio)

Interverranno:

Simona Schiappa (Assessore del Comune di Pettorano sul Gizio delegata alla Riserva)

Antonio Carrara (Sindaco del Comune Pettorano Sul Gizio)

On. Stefania Pezzopane (Parlamentare)

Angelo Marucci (Università degli Studi del Molise)

Antonio Nicoletti (Responsabile Nazionale Aree Protette e biodiversità di Legambiente)

Luciano Sammarone (Direttore Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise)

Lucio Zazzara (Presidente Parco Nazionale della Maiella)

Stefano Orlandini (Presidente Associazione "Salviamo l'Orso")

Bruno D'Amicis (Vicepresidente "Rewilding Apennines")

Mimi D'Aurora (Presidente Associazione "Dalla Parte dell'Orso")

Carmine Ranieri (Segretario CGIL Abruzzo e Molise)

Filomena Ricci (Delegato Regionale WWf Abruzzo)

Patrizio Schiazza (Segretario Regionale Associazione Ambiente e/è Vita)

Emanuele Imprudente (Assessore Regione Abruzzo)

Pranzo conviviale

DOMENICA 31 OTTOBRE

Ore 9:00 - Escursione guidata per tutti sul sentiero botanico

Ore 11,00 – Castello Cantelmo

Presentazione Gruppo Marketing Agroalimentare ed Enopgastronomia per la valorizzazione del "Il Mugnolo di Pettorano sul Gizio" e Riconoscimento della De.Co.

Interverranno:

Augusto De Panfilis (Referente G.M.A.E. "Il Mugnolo di Pettorano sul Gizio")

Rino Talucci (Presidente GAL Abruzzo Italico Alto Sangro)

Giovanni Marzuolo (Consigliere del Comune di Pettorano sul Gizio delegato alla De.Co.)

Ore 11,00 – Castello Cantelmo*Premiazione Concorso fotografico "Scatta la Riserva"

Per info e prenotazioni Riserva Regionale Monte Genzana e Alto Gizio Tel. 0864.487006 mail: info@riservagenzana.it

*per partecipare alla manifestazione occorre esibire il Green Pass o tampone negativo in corso di validità come da normativa vigente