Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio

(Pettorano sul Gizio, 15 Lug 22)

Dal 25 luglio al 15 agosto

Dal lunedì al venerdì

dalle 9:00 alle 13:00

Chi: Per i bambini dai 4 ai 12 anni

Dove: Parco di archeologia Industriale di Pettorano sul Gizio

Costi: €10 Assicurazione obbligatoria per tutti

Gratuito per i bambini iscritti alla scuola di Pettorano sul Gizio

€ 15 a settimana per i bambini non iscritti alla scuola di Pettorano sul Gizio

€ 40 per tutto il campo estivo



Info: www.riservagenzana.it - Tel. 0864.487006

info@riservagenzana.it - info@valleluna.it