Incontro pubblico, Lunedì 13 marzo 2023

(Pettorano sul Gizio, 01 Mar 23) Lunedì 13 marzo 2023 ore 16:00

Sala Conferenze Castello Cantelmo - Pettorano sul Gizio (AQ)

Interverranno:

Antonio Di Croce

(Direttore Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio)

Franco Recchia

(Biologo, già Funzionario Regione Abruzzo, Responsabile Osservatorio Faunistico Regionale)

Il seminario, che in particolare illustrerà le tecniche di censimento e monitoraggio degli ungulati selvatici, è fondamentale per tutti quanti volessero, da volontari, partecipare alle attività sul campo, in affiancamento ai tecnici preposti.