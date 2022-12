Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio

Sabato 17 Dicembre 2022 dalle 10:00 alle 13:00

Ed ora in cammino all'interno delle antiche rue di Pettorano sul Gizio! Borgo di così grande valore e bellezza da essere incluso all'interno della Riserva Naturale Regionale del Monte Genzana e Alto Gizio, per tutelarne gli aspetti artistici ed architettonici di palazzi, chiese, elementi decorativi, fontane ed opifici. Partiremo dalla piazza antistante il Castello Cantelmo, costruito dall'omonima famiglia nel XI secolo per arrivare fin sotto i Mulini, che in passato erano parte essenziale dell'economia locale. Un'escursione che permette di fare un tuffo nella storia del borgo, affacciato sulla natura incontaminata.

Orario e luogo di incontro: ore 10.00, Castello Cantelmo, 67034 Pettorano Sul Gizio AQ

Dati tecnici:

Tipologia: T (turistico). Adatta a tutte le persone in buono stato di salute.

Durata: 3:30 ore circa (compreso di soste)

Costo:

Adulti: 17,00€

Bambini e ragazzi di età inferiore ai 14 anni: 12,00€

La quota comprende il biglietto per l'ingresso al Castello Cantelmo, visita al Mulino De Stephanis nel Parco di Archeologia Industriale, visita ad un laboratorio artigianale e visita al Palazzo di Vitto Massei. I nostri amici a 4 zampe sono ammessi all'escursione, purché siano rispettosi del gruppo e che siano tenuti al guinzaglio: questo serve per tutelare gli animali selvatici della Riserva.

Cosa portare:

Zaino, scarpe da ginnastica, abbigliamento comodo e a strati (giacca antivento - antipioggia o k-way, pile, t-shirt anche doppia per ricambio), guanti, cappello, cibo di conforto e frutta secca, acqua almeno 1 litro.

Per info e prenotazioni: E-Mail: Valleluna Soc. Coop. escursioni@valleluna.it Telefono o Whatsapp alle Guide:

Julien, 3404906485

Stefania, 3894242788 ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA DELL'ATTIVITA'. LA GUIDA SI RISERVA DI ANNULLARE O MODIFICARE L'EVENTO IN CASO DI NECESSITA' O MALTEMPO.

Cosa'altro fare dopo l'attività: Alcuni indirizzi utili di bar e ristoranti dove puoi recarti:

- Bar "Al Cortile", link di google Maps: https://goo.gl/maps/UsxXcf7L9GZfoSCg6

- Bar-Ristoro "Il Chiosco", link google Maps: https://goo.gl/maps/RF6vN7sM8UFtogR67

- Ristorante "La Locanda", link di google Maps: https://goo.gl/maps/5aFbTq85jqUL8JhZ7

- Risto-Bar Fralè, link di google Maps: https://goo.gl/maps/4AcvgwcXwkhnFc1y6

- Ristorante "Il Torchio", link di google Maps: https://goo.gl/maps/KdpycXyU5dUkp1YQ7

Escursioni condotte da Guide Ambientali Escursionistiche iscritte al Registro Nazionale AIGAE - Coordinamento Abruzzo.

Le escursioni potrebbero subire variazioni in base alle regole COVID-19 vigenti.