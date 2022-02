Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio

Escursione con le ciaspole

Sabato 19 Febbraio 2022

Vi aspettiamo con il nostro appuntamento settimanale a Valle Gentile! Ciaspole ai piedi e via! Trascorreremo una giornata tra neve, divertimento e natura. entreremo in un mondo selvaggio, in cui la purezza ed il candore della neve regnano. Arriveremo all'Ovile del Pelosello dove ammireremo i paesaggi affascinanti della Riserva del Monte Genzana ed Alto Gizio.

Orario e luogo di incontro: ore 9:00 a Piazza San Rocco, Rocca Pia

Dati tecnici:

Tipologia: E (escursionistico). Bimbi da 10 anni in su. Adatta a tutte le persone in buono stato di salute.

Dislivello: 500 m

Durata: 5.00 ore (escluso le soste)

Lunghezza: circa 9 km A/R

Costo:

Adulti: € 15,00 + € 5,00 nolo ciaspole.

Ragazzi (fino ai 14 anni): € 10,00 + €5,00 nolo ciaspole.



I nostri amici a 4 zampe sono ammessi all'escursione, purché siano rispettosi del gruppo e che siano tenuti al guinzaglio: questo serve per tutelare gli animali selvatici della Riserva.

Cosa portare:

Attrezzatura obbligatoria: Zaino, scarpe da trekking, abbigliamento a strati (giacca impermeabile, pile, maglia termica e t-shirt traspirante), guanti, cappello, cibo di conforto (frutta, frutta secca, barrette energetiche, snack, ecc), pranzo al sacco ed acqua (almeno 1 litro).



Attrezzatura consigliata: Bastoncini da trekking, t-shirt/maglia e calzini di ricambio, macchina fotografica, binocolo.

Per info e prenotazioni:

E-mail a Valleluna Soc. Coop.: escursioni@valleluna.it

Telefono o Whatsapp alle Guide: Julien 3404906485 - Stefania 3894242788



Iscrizione obbligatoria entro le 18.00 del giorno prima dell'attività. La guida si riserva di annullare o modificare l'evento in caso di necessità o maltempo. In assenza di neve il percorso resta invariato.

Escursioni condotte da Guide Ambientali Escursionistiche iscritte al Registro Nazionale AIGAE - Coordinamento Abruzzo.



Le escursioni potrebbero subire variazioni in base alla normativa COVID-19 vigente.