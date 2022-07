Domenica 3 Luglio 2022

Andremo ad esplorare la Valle Gentile con i suoi maestosi faggi che la governano. Una valle silenziosa ma che nasconde tanta vita. Arriveremo fino alla piana delle Tagliole dove potremo godere del panorama che ci circonda nella Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio, oltre che le cime della dorsale del Monte Rotella nel territorio del Parco Nazionale della Maiella. Escursione adatta per le famiglie.

Luogo ed orario di incontro: ore 9:30, Piazza San Rocco, Rocca Pia (AQ)

Dati Tecnici:

Difficoltà: Facile

Tipologia: E (Escursionistico). Adatta a tutte le persone in buono stato di salute.

Dislivello: +150 m

Durata: 4:00 ore circa (escluso le soste)

Lunghezza: circa 3,5 km A/R

Cosa portare:

Attrezzatura OBBLIGATORIA: Zaino, scarpe da trekking, abbigliamento a strati (giacca impermeabile, felpa o secondo strato e t-shirt traspirante), cappello, cibo di conforto (frutta, frutta secca, barrette energetiche, snack, ecc) ed acqua (almeno 1 litro a persona).

Attrezzatura CONSIGLIATA: Bastoncini da trekking, t-shirt/maglia e calzini di ricambio, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica, binocolo.

Costo

Adulti: € 15,00

Ragazzi al di sotto dei 14 anni: € 10,00 I nostri amici a 4 zampe sono ammessi all'escursione, purché siano rispettosi del gruppo e che siano tenuti al guinzaglio: questo serve per tutelare gli animali selvatici della Riserva.

Per info e prenotazioni:

E-Mail: Valleluna Soc. Coop. escursioni@valleluna.it

Telefono o Whatsapp alle Guide:

Julien, 3404906485

Stefania, 3894242788



ISCRIZIONE OBBLIGATORIA PREFERIBILMENTE ENTRO LE ORE 18:00 DEL 2 LUGLIO. IN CASO DI NECESSITA' O MALTEMPO, LA GUIDA SI RISERVA DI ANNULLARE O MODIFICARE L'EVENTO. IN ASSENZA DI NEVE IL PERCORSO RESTA INVARIATO.

Escursioni condotte da Guide Ambientali Escursionistiche iscritte al Registro Nazionale AIGAE - Coordinamento Abruzzo.

Le escursioni potrebbero subire variazioni in base alle regole COVID-19 vigenti.