Escursione nel Vallone di Santa Margherita

Mercoledì 13 Luglio 2022

Pettorano sul Gizio come molti paesi dell'entroterra abruzzese, sono legati in modo indissolubile agli elementi naturali come la terra, il sole e l'acqua. Per secoli questi elementi sono stati molto importanti perché l'uomo ha potuto utilizzarli per sostentarsi utilizzandoli in vari modi e facendo nascere delle tradizioni e dei riti legati ad essi. In questo paese l'acqua è l'elemento cruciale, utilizzato in vari modi per le attività umane e lavorative. Mulini, ramiere, polveriere, ma anche lavatoi, canali, sorgenti. Il tutto in modo naturale, rimanendo sempre in sintonia con l'ambiente. L'acqua è fonte di vita, per gli esseri umani ma anche per la fauna che vive attorno ad essa. Luogo ed orario di incontro: ore 10:00, Parco di Archeologia Industriale, Pettorano sul Gizio.

Dati Tecnici:

Difficoltà: Facile

Tipologia: E (escursionistico), A/R (andata e ritorno). Bimbi e ragazzi dai 7 anni in su. Adatta alle famiglie e a tutte le persone in buono stato di salute.

Dislivello: 250 m

Durata: circa 3:30 ore

Lunghezza: circa 5 km

Cosa portare:

Attrezzatura OBBLIGATORIA: Zaino, scarpe da trekking, abbigliamento a strati (giacca impermeabile, pile, t-shirt traspirante), guanti, cappello, cibo di conforto (frutta, frutta secca, barrette energetiche, snack, ecc), pranzo al sacco ed acqua (almeno 1 litro).

Attrezzatura CONSIGLIATA: Bastoncini da trekking, t-shirt/maglia e calzini di ricambio, occhiali da sole, crema solare, macchina fotografica, binocolo.

Costo

Adulti: € 10,00

Bambini e ragazzi al di sotto dei 14 anni: € 5,00 I nostri amici a 4 zampe sono ammessi all'escursione, purché siano rispettosi del gruppo e che siano tenuti al guinzaglio: questo serve per tutelare gli animali selvatici della Riserva Naturale Regionale Monte Genzana Alto Gizio

Per info e prenotazioni:

E-mail: Valleluna Soc. Coop. escursioni@valleluna.it Telefono o Whatsapp alle Guide:

Julien, 3404906485

Stefania, 3894242788 ISCRIZIONE OBBLIGATORIA PREFERIBILMENTE ENTRO LE ORE 18:00 DEL GIORNO PRIMA DELL'ATTIVITA'. IN CASO DI NECESSITA' O MALTEMPO, LA GUIDA SI RISERVA DI ANNULLARE O MODIFICARE L'EVENTO.

Cos'altro fare dopo l'attività:

Escursioni condotte da Guide Ambientali Escursionistiche iscritte al Registro Nazionale AIGAE - Coordinamento Abruzzo.

